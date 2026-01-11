Peligra el regreso de Raúl Jiménez a la Liga BBVA MX por esta increíble razón

Raúl Jiménez mantiene expectantes a los aficionados del América con su posible regreso a la Liga BBVA MX. Con 34 años, el delantero experimentado del Fulham tendría la intención de dejar la élite europea una vez finalizado su contrato y así tener un retiro a la altura en suelo mexicano. Sin embargo, existe la posibilidad de que su vuelta al futbol de nuestro país pueda demorarse más de lo esperado.

Raúl Jiménez podría continuar jugando en Fulham

Durante este fin de semana, Fulham recibió una pésima noticia: Ricardo Pepi salió lesionado en la goleada del PSV Eindhoven por 5-1 ante Excelsior tras sufrir una fractura en el antebrazo. El delantero estadounidense, quien es pretendido por el equipo de la Premier League para sustituir a Jiménez , estará aproximadamente 2 meses de baja, por lo que su fichaje por los Cottagers no será una realidad en este mercado invernal.

Ricardo Pepi estará dos meses de baja y no llegará a Fulham|Crédito: @PSV / X

Esto coloca al Fulham en una situación inesperada. Si bien es cierto que tenía allanada la salida de Jiménez una vez finalizada la temporada, sus planes se han caído de forma repentina. Ahora existen solamente dos opciones: buscar una nueva variante en el mercado de fichajes u optar por la continuidad del delantero mexicano renovando su contrato, al menos, por un año más.

Teniendo en cuenta que el ‘Lobo de Tepeji’ se encuentra en un gran momento futbolístico, Fulham podría inclinarse por ofrecerle la renovación de su contrato, el cual expira el 30 de junio de 2026, es decir, una vez finalizada la Copa Mundial de la FIFA 2026. De esta manera, las próximas semanas serán claves para conocer el futuro de Jiménez, quien tiene el deseo interno de volver a vestir los colores del América.

Raúl Jiménez está recuperando su mejor nivel en la Premier League

A pesar de su larga edad, Jiménez parece haberse reencontrado con su mejor nivel durante los últimos partidos de liga en Inglaterra. El goleador mexicano lleva ya 20 partidos jugados con el Fulham en la Premier League y, de momento, registra 5 goles y 3 asistencias. Si bien es cierto que no son números extraordinarios, el canterano del América también aporte peso en el vestidor de los Cottagers, con su amplia experiencia en el futbol europeo.