Así queda la tabla de goleo de la Liga BBVA MX tras la jornada 2 del Clausura 2026
Marcelo Flores continúa como líder goleador en el actual semestre, pero ya varios delanteros se apuntaron su primer tanto en busca del título de goleo.
La jornada 2 del Torneo Clausura 2026 concluyó y la pelea en la tabla de goleo poco a poco empieza a tomar forma. Marcelo Flores continúa en lo más alto de la clasificación, pero, Facundo Almada de los Cañoneros de Mazatlán ya lo alcanzó tras su tanto frente a la Franja del Puebla. Por otro lado, José Paradela de Cruz Azul se lució con un golazo en contra de los Rojiengros del Atlas y ya quitó el cero de su casilla individual.
Tras dos partidos para cada club, hay delanteros que aún no 'mojan' y eso ya es una sorpresa. Futbolistas de renombre como Nico Ibañez, Gilberto Mora o Robert Morales no han podido encontrar la portería. Sumado a las ausencias de Alexis Vega, Paulinho o de Ángel Correa en este inicio de semestre.
Tabla de goleo al momento del Clausura 2026
- Marcelo Flores - dos goles -Tigres UANL
- Facundo Almada - dos goles - Mazatlán FC
- Joao Pedro - dos goles - Atlético San Luis
- Helinho - dos goles - Diablos Rojos del Toluca
- Agustín Palavecino - un gol - Cruz Azul
Yael Padilla - un gol - Chivas del Guadalajara
Cabe destacar que, Almada de los Cañoneros de Mazatlán es el único defensor que aparece en el top 5 de la lista de goleadores y además, para mala suerte suya y de sus compañeros, sus goles no han significado puntos. Por otro lado, Helinho con su tanto en la cancha de Rayados le dio las primeras tres unidades al actual bicampeón del futbol mexicano.