Así queda la tabla de goleo de la Liga BBVA MX tras la jornada 2 del Clausura 2026

La jornada 2 del Torneo Clausura 2026 concluyó y la pelea en la tabla de goleo poco a poco empieza a tomar forma. Marcelo Flores continúa en lo más alto de la clasificación, pero, Facundo Almada de los Cañoneros de Mazatlán ya lo alcanzó tras su tanto frente a la Franja del Puebla. Por otro lado, José Paradela de Cruz Azul se lució con un golazo en contra de los Rojiengros del Atlas y ya quitó el cero de su casilla individual.

Tras dos partidos para cada club, hay delanteros que aún no 'mojan' y eso ya es una sorpresa. Futbolistas de renombre como Nico Ibañez, Gilberto Mora o Robert Morales no han podido encontrar la portería. Sumado a las ausencias de Alexis Vega, Paulinho o de Ángel Correa en este inicio de semestre.

Tabla de goleo al momento del Clausura 2026