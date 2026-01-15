ÚLTIMA HORA: Gilberto Mora es BAJA de Xolos de Tijuana en el Clausura 2026

Malas noticias para Tijuana. Previo al juego de la Jornada 2 del Clausura 2026, mismo en el que visitaron a Querétaro en el Estadio Corregidora, Sebastián Abreu no pudo contar con equipo completo para el duelo en calidad de visitante contra los 'Gallos Blancos'.

Y es Gilberto Mora no estuvo disponible para el partido de la Fecha 2, el jugador de 17 años de edad tuvo una molestia y se sumó a las bajas de Frank Boya y Domingo Blanco para el compromiso de esta noche.

Jugando con los Xolos de Tijuana, el mediocampista tiene un registro de 48 partidos jugados con marca de nueve goles y dos asistencias. Cabe mencionar, que Gilberto Mora es el mexicano más valioso de toda la Liga BBVA MX en la presente campaña con un valor de 10 millones de euros, colocándose como el futbolista mejor valuado de los Xolos de Tijuana.

Tras la Jornada 1 del Clausura 2026, los Xolos empataron con el Club América en el inicio del nuevo certamen, dividiendo puntos en el Estadio Caliente al igualar sin anotaciones. Ahora, para el partido de la Jornada 2 ante Querétaro, el equipo comandado por Sebastián Abreu busca su primera victoria ante un equipo que llega de empatar ante Pumas en el Estadio Olímpico Universitario.

