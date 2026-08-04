Así queda la tabla de goleo de la Liga BBVA MX Femenil tras la jornada 1 del Apertura 2026

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Tabla de goleo al momento de la Liga BBVA MX Femenil

Diana Rosario Ordoñez - cuatro goles - Tigres UANL Maricarmen Reyes - dos goles - Tigres UANL Chelsea Lien - dos goles - Club León Joseline Montoya - dos goles - Chivas del Guadalajara Isabella Villalpando - un gol - Tigres UANL

Jornada 2 de la Liga MX Femenil

Viernes 7 de agosto

Atlas vs Pachuca — 19:06 hrs | Estadio Jalisco

Sábado 8 de agosto

América vs Cruz Azul (Clásico Joven) — 16:00 hrs | Estadio Banorte (o por definir)

Querétaro vs Santos Laguna — 17:00 hrs | Estadio Corregidora

Necaxa vs Pumas UNAM — 19:06 hrs | Estadio Victoria

Monterrey vs Atlante — 20:00 hrs | Estadio BBVA

Domingo 9 de agosto

Puebla vs Guadalajara (Chivas) — 12:00 hrs | Estadio Cuauhtémoc

Atlético de San Luis vs Tijuana — 16:00 hrs | Estadio Alfonso Lastras / Libertad Financiera

Lunes 10 de agosto

Toluca vs FC Juárez — 18:00 hrs | Estadio Nemesio Díez

León vs Tigres UANL — 19:06 hrs | Estadio Nou Camp

