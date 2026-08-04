Así queda la tabla de goleo de la Liga BBVA MX Femenil tras la jornada 1 del Apertura 2026
La goleada de las Amazonas por 8-0 sobre el Puebla tiene a dos de sus futbolistas en lo más alto de la tabal de goleo, Diana Ordoñez se destapó con cuatro tantos.
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Tabla de goleo al momento de la Liga BBVA MX Femenil
- Diana Rosario Ordoñez - cuatro goles - Tigres UANL
- Maricarmen Reyes - dos goles - Tigres UANL
- Chelsea Lien - dos goles - Club León
- Joseline Montoya - dos goles - Chivas del Guadalajara
- Isabella Villalpando - un gol - Tigres UANL
Jornada 2 de la Liga MX Femenil
Viernes 7 de agosto
Atlas vs Pachuca — 19:06 hrs | Estadio Jalisco
Sábado 8 de agosto
América vs Cruz Azul (Clásico Joven) — 16:00 hrs | Estadio Banorte (o por definir)
Querétaro vs Santos Laguna — 17:00 hrs | Estadio Corregidora
Necaxa vs Pumas UNAM — 19:06 hrs | Estadio Victoria
Monterrey vs Atlante — 20:00 hrs | Estadio BBVA
Domingo 9 de agosto
Puebla vs Guadalajara (Chivas) — 12:00 hrs | Estadio Cuauhtémoc
Atlético de San Luis vs Tijuana — 16:00 hrs | Estadio Alfonso Lastras / Libertad Financiera
Lunes 10 de agosto
Toluca vs FC Juárez — 18:00 hrs | Estadio Nemesio Díez
León vs Tigres UANL — 19:06 hrs | Estadio Nou Camp