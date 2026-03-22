Así quedó la tabla histórica del Clásico Mundial de Beisbol

El beisbol acaba de vivir un torneo emocionante que terminó con una historia digna de matices de épica que incluso rebasan lo político. El Clásico Mundial trajo consigo grandes enfrentamientos que terminaron en la coronación del seleccionado venezolano, que ahora ocupa un lugar especial entre los países que han ganado este torneo. Así quedaron las estadísticas de los ganadores y competidores en lo más alto de la máxima justa internacional.

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¿Quiénes han ganado los Clásicos Mundiales de Beisbol?

El 2026 se convirtió en un torneo donde parecía que Italia se convertiría en la gran sorpresa, pero llegaron los venezolanos y dijeron que ese papel era para ellos. Japón y Estados Unidos demostraron su poderío, pero la gloria estaba destinada para ser conseguida por Venezuela. Con ese triunfo, se instalaron entre los mejores desde que se juega el Clásico Mundial de Beisbol.

Así lucen las estadísticas históricas en lo más alto:

Primer Lugar - Japón - Tres títulos y dos terceros lugares.

Japón - Tres títulos y dos terceros lugares. Segundo Lugar - Estados Unidos - Un título y dos segundos lugares.

Estados Unidos - Un título y dos segundos lugares. Tercer Lugar - Venezuela - Un título y un tercer lugar.

Venezuela - Un título y un tercer lugar. Cuarto Lugar - República Dominicana - Un título y un tercer lugar.

República Dominicana - Un título y un tercer lugar. Quinto Lugar - Puerto Rico - Dos segundos lugares.

¿Cuántas ediciones se han jugado del Clásico Mundial de Beisbol?

Tras lo vivido en los días anteriores, son 6 grandes torneos que el beisbol ha vivido de forma totalmente internacional. Las primeras 4 ediciones compitieron 16 selecciones y en las últimas dos eso ascendió a los 20 equipos. Con esto, poco a poco el legado del torneo toma forma para convertirse en uno de los más esperados por las distintas aficiones del mundo.

En estos momentos se presume que se jugará cada cuatro años, aunque este llegó antes tras la larga espera desde 2017 a 2023 provocado por la pandemia. Por ello, el nuevo torneo llegaría hasta 2030.