¡ÚLTIMA HORA! Venezuela derrota a Estados Unidos y es campeón del Clásico Mundial de Beisbol en la HAZAÑA del 2026

La crónica de Venezuela vs Estados Unidos, en el que la novena venezolana fue campeona del Clásico Mundial de Beisbol

Venezuela derrotó este martes a Estados Unidos por pizarra de 3-2 en la Final del Clásico Mundial de Beisbol, con lo que resultaron como los campeones de esta sexta edición y la que ha tenido más momentos de hazañas inesperadas.

En su casa, jugando ante gran parte de su gente, Estados Unidos fue dominado por una Venezuela con hambre de triunfo ante los estadounidenses.

Venezuela abrió con Eduardo Rodríguez a quien en gran parte le deben la victoria pues tiró por espacio de cuatro entradas un tercio en las que permitió un hit, dio un pasaporte y otorgó cuatro ponches sin carreras.

Las victoria monticular fue de Machado, con su hazaña de una entrada un tercio de un hit, dos carreras y par de chocolates.

Timbraron por Venezuela Sanoja, Pérez y Abreu, siendo la carrera de Sanoja en la novena la de la clave para romper con el empate que puso Harper con su jonrón de dos carreras en la octava y que hacía pensar que darían la vuelta.

Ahora Venezuela y los venezolanos por el mundo, celebran de este triunfo en el Clásico Mundial de Beisbol y que para muchos ante Estados Unidos, tiene más valor.

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Luego de un trepidante y sorpresivo Clásico Mundial de Beisbol, ha llegado el momento de definir al gran campeón cuando Venezuela se enfrente a Estado Unidos en loanDepot Park, de Miami, Florida, donde el pronóstico de arranque beneficia a los locales, aunque Venezuela con su tradición, peloteros y hambre de victoria por su país, dejarán todo en el diamante en este encuentro.

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Horario y fecha de Venezuela vs Estados Unidos en el Clásico Mundial de Beisbol

Partido: Venezuela vs Estados Unidos

Hora: 6:00 PM

Estadio: loanDepot Park, de Miami, Florida

Abridor Venezuela: Eduardo Rodríguez

Abridor Estados Unidos: Nolan McLean

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Clásico Mundial de Beisbol vs Grandes Ligas|MexSport

Los hombres de peligro de Venzuela en la Final del Clásico Mundial de Beisbol

En los números, Ezequiel Torres de Venezuela es el hombre con el mayor promedio de bateo con un .462. En cuanto a cuadrangulares los venezolanos no han sido muy contundentes y Ronald Acuña, Luis Arraez y Eugenio Suáres están empatados con dos cada uno.

El mismo Arraez destaca al haber impulsado 10 carreras durante seis juegos en este torneo.

Los hombres de peligro de Estados Unidos en la Final del Clásico Mundial de Beisbol

Por Estados Unidos, Gunnar Henderson lidera a los Estados Unidos con su .429 de promedio de bateo y hay cuatro peloteros igualados con dos bambinazos cada uno: Roman Anthony, Pete Crow-Armstrong, Henderson y Aaron Judge.

El joven Anthony es una revelación con siete carreras remolcadas.

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