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LIGA MX FEMENIL

Así se jugará la jornada 17 del Clausura 2026 para definir la liguilla de la Liga BBVA MX Femenil

Bravas de Juárez o Club Tijuana definirán al último invitado a la fase final del presente torneo, por otro lado, Rayadas y América se pelearán por la cima general.

Liga MX Femenil
Crédito: Mexsport

Escrito por: Erick De la Rosa

La última fecha del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX Femenil está a la vuelta de la esquina. En esta jornada, hay dos escenarios a los que hay que poner especial atención; la lucha entre Bravas de Juárez y Club Tijuana por el último boleto a la liguilla y la pelea del Club América y las Rayadas de Monterrey por la cima general.

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De momento, ya hay siete clubes con boleto asegurado a la fase final en este semestre y tendremos que poner especial atención en la lucha de los fronterizos por el último puesto. Ambos clubes tienen 25 unidades, pero, las de Ciudad Juárez tienen dos ventajas; un partido menos y mejor diferencia de goles.

Por otro lado, las Rayadas de Monterrey tienen 40 unidades y dependen de sí mismas para quedarse con la cima, no obstante, tendrán que enfrentar a las Amazonas en el Clásico Regio. América por su parte, tiene un punto menos y se verá las caras con las Tuzas del Pachuca en un duelo de poder a poder.

Jornada 17 Liga MX Femenil

Viernes 24 de abril

León vs Atlético de San Luis — 17:00 horas

América vs Pachuca — 19:00 horas

Chivas del Guadalajara vs Toluca — 19:06 horas

Tijuana vs Mazatlán — 21:00 horas

Rayadas de Monterrey vs Tigres — 21:06 horas (Clásico Regio)

Atlas vs Juárez — 21:10 horas

Sábado 25 de abril

Puebla vs Necaxa — 12:00 horas

Cruz Azul vs Pumas — 15:45 horas

Santos Laguna vs Querétaro — 17:00 horas

Tabla al momento

  1. Rayadas (Monterrey) — 40 puntos
  2. América — 39 puntos
  3. Pachuca — 36 puntos
  4. Tigres — 34 puntos
  5. Guadalajara (Chivas) — 32 puntos
  6. Toluca — 32 puntos
  7. Cruz Azul — 30 puntos
  8. FC Juárez — 25 puntos
  9. Tijuana — 25 puntos
  10. Pumas — 21 puntos
  11. Mazatlán — 18 puntos
  12. Atlético de San Luis — 18 puntos
  13. León — 16 puntos
  14. Atlas — 12 puntos
  15. Puebla — 8 puntos
  16. Santos Laguna — 6 puntos
  17. Querétaro — 5 puntos
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