Así se jugará la jornada 17 del Clausura 2026 para definir la liguilla de la Liga BBVA MX Femenil

La última fecha del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX Femenil está a la vuelta de la esquina. En esta jornada, hay dos escenarios a los que hay que poner especial atención; la lucha entre Bravas de Juárez y Club Tijuana por el último boleto a la liguilla y la pelea del Club América y las Rayadas de Monterrey por la cima general.

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De momento, ya hay siete clubes con boleto asegurado a la fase final en este semestre y tendremos que poner especial atención en la lucha de los fronterizos por el último puesto. Ambos clubes tienen 25 unidades, pero, las de Ciudad Juárez tienen dos ventajas; un partido menos y mejor diferencia de goles.

Por otro lado, las Rayadas de Monterrey tienen 40 unidades y dependen de sí mismas para quedarse con la cima, no obstante, tendrán que enfrentar a las Amazonas en el Clásico Regio. América por su parte, tiene un punto menos y se verá las caras con las Tuzas del Pachuca en un duelo de poder a poder.

Jornada 17 Liga MX Femenil

Viernes 24 de abril

León vs Atlético de San Luis — 17:00 horas

América vs Pachuca — 19:00 horas

Chivas del Guadalajara vs Toluca — 19:06 horas

Tijuana vs Mazatlán — 21:00 horas

Rayadas de Monterrey vs Tigres — 21:06 horas (Clásico Regio)

Atlas vs Juárez — 21:10 horas

Sábado 25 de abril

Puebla vs Necaxa — 12:00 horas

Cruz Azul vs Pumas — 15:45 horas

Santos Laguna vs Querétaro — 17:00 horas

Tabla al momento