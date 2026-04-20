Así se jugará la jornada 17 del Clausura 2026 para definir la liguilla de la Liga BBVA MX Femenil
Bravas de Juárez o Club Tijuana definirán al último invitado a la fase final del presente torneo, por otro lado, Rayadas y América se pelearán por la cima general.
La última fecha del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX Femenil está a la vuelta de la esquina. En esta jornada, hay dos escenarios a los que hay que poner especial atención; la lucha entre Bravas de Juárez y Club Tijuana por el último boleto a la liguilla y la pelea del Club América y las Rayadas de Monterrey por la cima general.
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De momento, ya hay siete clubes con boleto asegurado a la fase final en este semestre y tendremos que poner especial atención en la lucha de los fronterizos por el último puesto. Ambos clubes tienen 25 unidades, pero, las de Ciudad Juárez tienen dos ventajas; un partido menos y mejor diferencia de goles.
Por otro lado, las Rayadas de Monterrey tienen 40 unidades y dependen de sí mismas para quedarse con la cima, no obstante, tendrán que enfrentar a las Amazonas en el Clásico Regio. América por su parte, tiene un punto menos y se verá las caras con las Tuzas del Pachuca en un duelo de poder a poder.
Jornada 17 Liga MX Femenil
Viernes 24 de abril
León vs Atlético de San Luis — 17:00 horas
América vs Pachuca — 19:00 horas
Chivas del Guadalajara vs Toluca — 19:06 horas
Tijuana vs Mazatlán — 21:00 horas
Rayadas de Monterrey vs Tigres — 21:06 horas (Clásico Regio)
Atlas vs Juárez — 21:10 horas
Sábado 25 de abril
Puebla vs Necaxa — 12:00 horas
Cruz Azul vs Pumas — 15:45 horas
Santos Laguna vs Querétaro — 17:00 horas
Tabla al momento
- Rayadas (Monterrey) — 40 puntos
- América — 39 puntos
- Pachuca — 36 puntos
- Tigres — 34 puntos
- Guadalajara (Chivas) — 32 puntos
- Toluca — 32 puntos
- Cruz Azul — 30 puntos
- FC Juárez — 25 puntos
- Tijuana — 25 puntos
- Pumas — 21 puntos
- Mazatlán — 18 puntos
- Atlético de San Luis — 18 puntos
- León — 16 puntos
- Atlas — 12 puntos
- Puebla — 8 puntos
- Santos Laguna — 6 puntos
- Querétaro — 5 puntos