El mensaje de Alan Pulido tras ser despedido de Chivas

Alan Pulido no la pasó nada bien en su segunda etapa con las Chivas del Guadalajara. El ariete mexicano no pudo retomar el nivel que le vimos en el 2016 y con la irrupción de Armando González y el regreso de Ricardo Marrín al 'Rebaño Sagrado' se quedó sin el protagonismo deseado. Tras sus pocos minutos, el cuadro tapatío decidió darle las gracias y el canterano de los Tigres de la UANL se pronunció en redes sociales.

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''Gracias por todo mi Dios, porqué más que pedirte, tengo que agradecerte.'', escribió Pulido en una historia que compartió en su cuenta personal de Instagram. Cabe destacar que, Pulido tuvo sus últimos minutos el 27 de octubre de 2025 (11') en el partido contra Puebla de la jornada 11 del Torneo Apertura 2025. Desde aquella fecha, el delantero 'saltaba' entre solo salir al banquillo o no ser convocado en cada partido.

Agente libre a los 35 años

Será cuestión de tiempo para saber el próximo paso de Pulido en su carrera profesional. El nacido en Ciudad Victoria, Tamaulipas puede presumir que juegó en el futbol de Europa, específicamente en el griego con el Levadiakos y el Olympiakos. Por si fuera poco, también probó las mieles de la Major League Soccer tras su paso en el Sporting Kansas City.

Podría ser después de la Copa Mundial de la FIFA 2026 cuando Pulido revele su siguiente paso. De momento, está valuado en 800 mil euros por el sitio especializado Transfermarkt y cualquier equipo puede negociarlo sin tener que ir con algún club, ya que es agente libre tras su rescisión de contrato con las Chivas.