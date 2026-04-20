Así se jugaría la liguilla del Torneo Clausura 2026 tras la jornada 15

La jornada 15 del Torneo Clausura 2026 concluyó y hay cinco clubes que estarán en la fase final del certamen mexicano; Chivas del Guadalajara, Tuzos del Pachuca, Club Universidad Nacional, Deportivo Toluca y Cruz Azul. Con solo tres cupos disponibles y con jornada doble a la vista, tendremos un cierre espectacular para definir la fase final.

Te puede interesar: Ex equipo de Cristiano Ronaldo tiene en la mira a futbolista de Chivas

Los Pumas de la UNAM sacaron tres unidades vitales en la cancha del Atlético San Luis, lo mismo hizo Tuzos ante Rayados de Monterrey y el Club América venció al Deportivo Toluca en el renovado Estadio Banorte para seguir soñando con liguilla. Por otro lado, el León derrotó a los Bravos de Juárez y los Xolos de Tijuana le sacaron el empate a Cruz Azul en busca de esa octava posición.

Liguilla al momento tras jornada 15 del Clausura 2026

Chivas del Guadalajara (1) vs Club León (8)

Tuzos del Pachuca (2) vs Atlas de Guadalajara (7)

Pumas de la UNAM (3) vs Club América (6)

Cruz Azul (4) vs Deportivo Toluca (5)

Cabe recordar que, la jornada 16 del torneo iniciará el martes 21 de marzo en la cancha del Estadio Olímpico Universitario cuando Pumas reciba a los Bravos de Juárez a las 7:00 pm. Por otro lado, el Bajío tendrá el choque entre La Fiera y las Águilas del América, mientras que, un día después en el Jalisco habrá un duelo entre clubes que pelean por estar en la liguilla; Atlas de Guadalajara vs Tigres UANL. Para cerrar la fecha, el superlíder del torneo visitará Aguscalientes para verse las caras con los Rayos del Necaxa.