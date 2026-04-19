Ex equipo de Cristiano Ronaldo tiene en la mira a futbolista de Chivas

Le sale una nueva novia a Armando González en el futbol de Europa; el Sporting de Lisboa. El cuadro portugués tendría muy bien valorado al ariete mexicano y habría pedido informes formales a las Chivas del Guadalajara sobre su situación contractual. La 'Hormiga' tendría una cláusula de rescisión de 15 millones de euros y podría ser la única forma en la que abandone Verde Valle y llegue al 'Viejo Continente' después de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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Según información del portal 365 Scores, el cuadro lisboeta habría preguntado formalmente a las Chivas por González ya que lo considerarían como el mejor talento sub-23 fuera de Europa. El delantero sensación tendría una cláusula de rescisión de 15 millones de euros, misma cifra en la que está valorado por el sitio especializado Transfermarkt.

Semanas cruciales para la 'Hormiga'

González está empatado con Joao Pedro del Atlético San Luis con 12 anotaciones en la lucha por ser el goleador del Torneo Clausura 2026 y en la carrera por ser uno de los delanteros de la Selección Mexicana de Futbol en la Copa Mundial de la FIFA 2026. Por ello, será crucial para la 'Hormiga' mantenerse enfocado y cumplir ambos objetivos.

Finalmente, el mexicano podría perderse la liguilla en el presente semestre si es llamado por Javier Aguirre para la justa mundialista y sería un golpe durísimo en el esquema de Gabriel Milito. Las Chivas tienen 33 goles a favor y 12 de ellos fueron anotados por Armando, lo que significa que poco más del 30% fueron obra de la 'Hormiga', algo que tendrá que resolver el estratega argentino.

