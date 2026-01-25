Así se prepara el flag football en México para buscar una plaza en Los Ángeles 2028

El flag football hará su debut oficial en el programa olímpico de Los Ángeles 2028 . Así es como México ya puso en marcha un ambicioso proceso de selección para conformar a los mejores equipos varonil y femenil del país.

Messi inicia pretemporada con la mira puesta en Latinoamérica

El objetivo no solo es asegurar un lugar en la justa olímpica, sino también consolidar a México como una potencia mundial en esta modalidad. Así es como la Federación Mexicana de Flag Football activó un sistema de evaluación integral que combina rendimiento físico, técnica individual y experiencia internacional. Todo esto con la intención de llegar en su punto más alto al Mundial de Düsseldorf, Alemania.

Flag football en México: así será el proceso de selección rumbo al Mundial de Düsseldorf y Los Ángeles 2028

Desde el 23 hasta el 25 de enero, alrededor de 150 atletas de ambas ramas se concentrarán para iniciar el primer filtro de evaluación. Durante este campamento, los jugadores serán analizados de acuerdo con su posición, estilo de juego y adaptación táctica, con el fin de superar el primer corte rumbo a las preselecciones nacionales.

A mediados de febrero se integrarán 18 jugadores que ya compitieron en los World Games y en el Campeonato Continental. Estos son torneos donde México demostró su fortaleza al ubicarse como líder del ranking mundial en la rama femenil y tercero en la varonil.

En marzo se dará a conocer una lista reducida de 18 seleccionados. Estos se mantendrán en concentración permanente hasta julio. En ese mes se definirán los 12 representantes finales que viajarán a Alemania.

Rivales, estrategia y el sueño olímpico de la Selección de Flag Football de México

El Mundial de Düsseldorf no será un reto sencillo. Alemania aparece como uno de los principales contendientes, no solo por ser local, sino porque su selección varonil cuenta con entrenadores mexicanos.

Suiza también figura como rival directo, especialmente luego de que México perdió ante dicho plantel el partido por el bronce en el Mundial de 2022. Sin embargo, el proyecto tiene una visión a largo plazo.

La inclusión del flag football en el programa olímpico ha impulsado la profesionalización de la disciplina en México, con planes de detección de talento, mayor inversión en preparación física y el desarrollo de ligas nacionales.