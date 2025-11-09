Así se rindió André Jardine ante el Nemesio Díez

A lo largo de los últimos torneos, el estadio Nemesio Díez ha fungido como una fortaleza para el Toluca y uno de los equipos a los que más se les ha complicado visitarlo es el América. La muestra más reciente se presentó por la Jornada 17 del Apertura 2025, en un duelo que ofrecía a ambos clubes la aspiración del liderato —a espera de los que pasara con el Cruz Azul— y los Diablos Rojos la aprovecharon, con un triunfo de 2-0, gracias a anotaciones del campeón de goleo, Paulinho, y del brasileño Helinho.

Finalizado el encuentro en la capital del Estado de México, el director técnico de las águilas, André Jardine, hizo referencia a lo complicado, que es tener una buena actuación en dicho inmueble.

“Partido difícil en campo de Toluca. Si las circunstancias no te favorecen, vas a perder, las circunstancias fueron a favor del rival y, en nuestro campo, superamos cualquier rival, la cancha marca un poco la diferencia en partidos importantes como éste, hay que ser más fuertes en liguilla, mismo sin tener al Azteca, que lo extrañamos bastante, pero por ahora nuestra casa es el 'Azulcrema', en casa y con nuestra afición, nos debemos hacer más fuertes”, apuntó en conferencia.

El brasileño también compartió una breve reflexión de lo sucedido dentro del terreno de juego y de la ausencia de un '9' nominal en la escudada que comanda.

“Primer tiempo, la alineación fue una tentativa, teniendo la fuerza del contragolpe con Maxi y Brian, pero también tratar de tener la posesión, con Maxi sumándose a la media cancha, siendo profundo por izquierda. No nos salió, entrenamos muy bien, me gustó mucho, fuimos por este camino, no siempre que lo entrenas sale en el partido lo que imaginabas y, en el segundo tiempo, estuvimos cerca de lo que pudimos ser, cae el penalti, muy raro, distinto de lo normal, Toluca no hizo por merecer un gol, ahí el partido se vuelve difícil, hay que hacernos fríos en el análisis, más profundo y frío”, dijo.

Aunque le dio mérito a adversario, el estratega azulcrema destacó lo hecho por sus comandados y advirtió que el América tendrá una mejor versión en la fase de eliminación directa.

“Muchas (conclusiones), siempre tratamos de aprender, mismo con las victorias, más cuando pierdes un partido importante, no me gusta hablar mucho en público, son nuestras, felicitar a Toluca, un partido equilibrado, ellos fueron mejores en el primero, el segundo fue nuestro, dos lances atípicos donde generamos para empatar, se destacó el portero de Toluca, viene lo que interesa, vamos a ser un equipo más consistente de lo que fuimos hoy”, sentenció.