Toluca vs América: Ver EN VIVO y GRATIS el partido de la jornada 17 del Apertura 2025, hoy sábado 8 de noviembre; marcador online

Un juego clave en la lucha por el primero lugar de la tabla es el Toluca vs América, el encuentro se va a disputar en punto de las 19:05 horas tiempo del centro de México en el Estadio Nemesio Díez.

Toluca llega ubicado en el segundo lugar con 34 puntos, igualado con el América con 34 puntos que se ubica en el tercer lugar. Ambos quieren el primer lugar, necesitan ganar el encuentro y esperar que Cruz Azul empate o pierda. En caso de que empaten Toluca podría ser líder si Cruz Azul pierde ante Pumas. Los dos equipos tendrán que dejar su mejor actuación en la cancha.

Te puede interesar: Liguilla al momento: Así va la tabla general del Apertura 2025 durante la Jornada 17