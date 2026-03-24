Así va la tabla general del Clausura 2026 tras la jornada 13 de la Liga BBVA MX Femenil

La Liga MX Femenil está en un momento de definición tras la jornada 13 del Torneo Clausura 2026. Cuatro clubes tienen 30 puntos o más en este momento, pero es Rayadas de Monterrey quien lidera la clasificación general. El cuadro de la Sultana del Norte no ha perdido en lo que va del semestre y buscará seguir con la buena racha hasta el final de la fase regular para quedarse con el liderato del certamen.

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En segundo lugar se encuentran las Tuzas del Pachuca, equipo que regularmente pelea las primeras posiciones en la Liga MX Femenil, mientras que, las siempre peligrosas Amazonas completan el podio con 30 unidades. Mención especial es la que merecen las Cañoneras de Mazatlán, club que ha sorprendido en esta temporada y podría clasificarse a su primera liguilla en toda su historia.

Tabla Liga MX Femenil tras jornada 13 del Clausura 2026

Monterrey - PJ: 13 - PTS: 33 Pachuca - PJ: 13 - PTS: 30 Tigres UANL - PJ: 13 - PTS: 30 Club América - PJ: 13 - PTS: 30 Toluca - PJ: 13 - PTS: 28 Chivas del Guadalajara - PJ: 12 - PTS: 27 Cruz Azul - PJ: 13 - PTS: 24 Tijuana - PJ: 13 - PTS: 22 Juárez - PJ: 12 - PTS: 21 Mazatlán - PJ: 13 - PTS: 18 Pumas UNAM - PJ: 13 - PTS: 17 León - PJ: 13 - PTS: 15 Atlético de San Luis - PJ: 13 - PTS: 9 Atlas - PJ: 13 - PTS: 8 Puebla - PJ: 13 - PTS: 6 Santos Laguna - PJ: 13 - PTS: 5 Necaxa - PJ: 13 - PTS: 4 Querétaro - PJ: 13 - PTS: 1

Cabe recordar que, el liderato te asegura cerrar en casa toda la fase final, por lo que será una carrera espectacular entre Rayadas, Pachuca, Tigres y América estas últimas jornadas en busca del primer lugar. Por otro lado, no podemos descartar al cuadro de las Diablas Rojas y sus futbolistas europeas que serán un club muy comlplicado de vencer en la liguilla del Clausura 2026.