Los DOS técnicos sin trabajo y con experiencia en Liga MX que podrían llegar a Rayados de Monterrey

Rayados de Monterrey está en busca de director técnico y hay dos nombres que han sonado fuerte en las últimas horas; Matías Almeyda y Martin Anselmi. Los dos estrategas argentinos se encuentran como agentes libres tras sus respectivos despidos del Sevilla de España y el Botafogo de Brasil.

Te puede interesar: Directivo califica como FRACASO la participación de México en el Mundial

Los resultados no acompañaron a ninguno de los dos sudamericanos y ambos fueron quitados del banquillo esta misma semana. El multicampeón con las Chivas del Guadalajara no pudo trascender en suelo ibérico con el club andaluz y la directiva decidió romper su gestión en busca de alejarse de la zona del descenso. Por otro lado, el que fuera estratega de Cruz Azul solo duró 18 partidos con el Botafogo y literalmente dejó al equipo en zona de relegación tras seis partidos disputados y solo dos victorias en seis cotejos disputados.

Nicolás Sánchez se juega su futuro

El ex defensa central de La Pandilla y ahora, técnico interino albiazul no la ha pasado nada bien desde que entró en gestión. Lamentablemente para su causa, cayeron por la mínima diferencia en el Clásico Regio ante los Tigres de la UANL con un gol en tiempo agregado de André Pierre Gignac, fueron eliminados en la Concacaf Champions Cup por Cruz Azul y en la pasada jornada, fueron derrotados por las Chivas del Guadalajara en el Gigante de Acero.

Por si fuera poco, Rayados de Monterrey está fuera de la zona de liguilla a falta de cinco jornadas por disputarse y está a tres puntos del Club América (equipo que de momento marca la línea de clasificación). Con estos antecedentes, la directiva albiazul tendrá que pensar si le da más partidos a Sánchez o mueve sus fichas en esta Fecha FIFA y va por alguno de los dos estrategas antes mencionados en busca de salvar la temporada.