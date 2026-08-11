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LIGA MX FEMENIL

Así va la tabla general de la Liga BBVA MX Femenil tras dos jornadas disputadas

Las Águilas del América y las Amazonas de Tigres UANL son las respectivas líderes de los dos grupos en lo que va del Apertura 2026 de la Liga MX Femenil.

Liga MX Femenil
Crédito: Mexsport

Escrito por: Erick De la Rosa

Se fueron dos jornadas completas del Torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX Femenil y hay una lucha férrea por los primeros lugares en las dos clasificaciones generales que ahora se manejan en el balompié de nuestro país. Las Águilas del América y las Chivas del Guadalajara se pelean el liderato del Grupo A tras dos victorias conseguidas, mientras que, Rayadas de Monterrey y las Tigres UANL van con marca perfecta tras dos jornadas disputadas.

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Por si fuera poco, las Amazonas ya nos regalaron una goleada espectacular tras su 8-0 en el 'Volcán' en contra de la Franja del Puebla. En otro punto, las Águilas sorprendieron a propios y extraños al vencer por 10-0 a la Máquina Celeste de la Cruz Azul dando un batacazo en lo que va del semestre y demostrando que buscarán el bicampeonato en este certamen.

Grupo A

  1. América – 6 pts
  2. Guadalajara – 6 pts
  3. Pumas – 3 pts
  4. Atlético San Luis – 3 pts
  5. Pachuca – 1 pt
  6. Atlas – 1 pt
  7. Tijuana – 0 pts
  8. Necaxa – 0 pts
  9. Puebla – 0 pts

Grupo B

  1. Tigres – 6 pts
  2. Rayadas - 6 pts
  3. Toluca – 6 pts
  4. León – 3 pts
  5. Juárez – 3 pts
  6. Atlante – 3 pts
  7. Santos Laguna – 3 pts
  8. Cruz Azul – 3 pts
  9. Querétaro – 0 pts

Jornada 3 del Apertura 2026 de la Liga MX Femenil

  • Jueves 14 de agosto
    • Cruz Azul vs Atlante – 18:00
  • Viernes 15 de agosto
    • América vs Puebla – 14:45
    • Pachuca vs Pumas – 16:00
    • Tigres vs Juárez – 18:06
    • Tijuana vs Necaxa – 18:10
  • Sábado 16 de agosto
    • Guadalajara (Chivas) vs Atlético San Luis – 16:00
  • Domingo 17 de agosto
    • León vs Querétaro – 17:00
    • Toluca vs Atlas – 18:00
    • Santos Laguna vs Rayadas (Monterrey) – 18:06

Finalmente, habrá que ponerle el ojo al Atlante Femenil, club que hizo su debut hace unos días en la Liga MX Femenil, ya consiguió un histórico triunfo y además, no se vio nada mal contra Rayadas de Monterrey a pesar de la derrota.

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