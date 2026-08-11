Así va la tabla general de la Liga BBVA MX Femenil tras dos jornadas disputadas

Se fueron dos jornadas completas del Torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX Femenil y hay una lucha férrea por los primeros lugares en las dos clasificaciones generales que ahora se manejan en el balompié de nuestro país. Las Águilas del América y las Chivas del Guadalajara se pelean el liderato del Grupo A tras dos victorias conseguidas, mientras que, Rayadas de Monterrey y las Tigres UANL van con marca perfecta tras dos jornadas disputadas.

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Por si fuera poco, las Amazonas ya nos regalaron una goleada espectacular tras su 8-0 en el 'Volcán' en contra de la Franja del Puebla. En otro punto, las Águilas sorprendieron a propios y extraños al vencer por 10-0 a la Máquina Celeste de la Cruz Azul dando un batacazo en lo que va del semestre y demostrando que buscarán el bicampeonato en este certamen.

Grupo A



América – 6 pts Guadalajara – 6 pts Pumas – 3 pts Atlético San Luis – 3 pts Pachuca – 1 pt Atlas – 1 pt Tijuana – 0 pts Necaxa – 0 pts Puebla – 0 pts

Grupo B



Tigres – 6 pts Rayadas - 6 pts Toluca – 6 pts León – 3 pts Juárez – 3 pts Atlante – 3 pts Santos Laguna – 3 pts Cruz Azul – 3 pts Querétaro – 0 pts

Jornada 3 del Apertura 2026 de la Liga MX Femenil

Jueves 14 de agosto

Cruz Azul vs Atlante – 18:00

Viernes 15 de agosto

América vs Puebla – 14:45 Pachuca vs Pumas – 16:00 Tigres vs Juárez – 18:06 Tijuana vs Necaxa – 18:10

Sábado 16 de agosto

Guadalajara (Chivas) vs Atlético San Luis – 16:00

Domingo 17 de agosto

León vs Querétaro – 17:00 Toluca vs Atlas – 18:00 Santos Laguna vs Rayadas (Monterrey) – 18:06



Finalmente, habrá que ponerle el ojo al Atlante Femenil, club que hizo su debut hace unos días en la Liga MX Femenil, ya consiguió un histórico triunfo y además, no se vio nada mal contra Rayadas de Monterrey a pesar de la derrota.

