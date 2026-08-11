Así va la tabla general de la Liga BBVA MX Femenil tras dos jornadas disputadas
Las Águilas del América y las Amazonas de Tigres UANL son las respectivas líderes de los dos grupos en lo que va del Apertura 2026 de la Liga MX Femenil.
Se fueron dos jornadas completas del Torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX Femenil y hay una lucha férrea por los primeros lugares en las dos clasificaciones generales que ahora se manejan en el balompié de nuestro país. Las Águilas del América y las Chivas del Guadalajara se pelean el liderato del Grupo A tras dos victorias conseguidas, mientras que, Rayadas de Monterrey y las Tigres UANL van con marca perfecta tras dos jornadas disputadas.
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Por si fuera poco, las Amazonas ya nos regalaron una goleada espectacular tras su 8-0 en el 'Volcán' en contra de la Franja del Puebla. En otro punto, las Águilas sorprendieron a propios y extraños al vencer por 10-0 a la Máquina Celeste de la Cruz Azul dando un batacazo en lo que va del semestre y demostrando que buscarán el bicampeonato en este certamen.
Grupo A
- América – 6 pts
- Guadalajara – 6 pts
- Pumas – 3 pts
- Atlético San Luis – 3 pts
- Pachuca – 1 pt
- Atlas – 1 pt
- Tijuana – 0 pts
- Necaxa – 0 pts
- Puebla – 0 pts
Grupo B
- Tigres – 6 pts
- Rayadas - 6 pts
- Toluca – 6 pts
- León – 3 pts
- Juárez – 3 pts
- Atlante – 3 pts
- Santos Laguna – 3 pts
- Cruz Azul – 3 pts
- Querétaro – 0 pts
Jornada 3 del Apertura 2026 de la Liga MX Femenil
- Jueves 14 de agosto
- Cruz Azul vs Atlante – 18:00
- Viernes 15 de agosto
- América vs Puebla – 14:45
- Pachuca vs Pumas – 16:00
- Tigres vs Juárez – 18:06
- Tijuana vs Necaxa – 18:10
- Sábado 16 de agosto
- Guadalajara (Chivas) vs Atlético San Luis – 16:00
- Domingo 17 de agosto
- León vs Querétaro – 17:00
- Toluca vs Atlas – 18:00
- Santos Laguna vs Rayadas (Monterrey) – 18:06
Finalmente, habrá que ponerle el ojo al Atlante Femenil, club que hizo su debut hace unos días en la Liga MX Femenil, ya consiguió un histórico triunfo y además, no se vio nada mal contra Rayadas de Monterrey a pesar de la derrota.