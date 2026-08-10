“El América es una familia”: lo que nadie vio del triunfo azulcrema en la Leagues Cup

Varias horas después de la victoria del América ante Portland Timbers, las redes sociales del club mostraron una escena que pasó desapercibida durante el partido. El video dejó ver la celebración de los jugadores y una convivencia que rápidamente llamó la atención entre los aficionados de las Águilas, que ya lo califican como “una familia”.

En las imágenes aparecen Óscar Perea, Brian Rodríguez, Alan Cervantes e Israel Reyes compartiendo después del triunfo. El colombiano celebró su debut con gol, mientras el Rayito felicitó a Cervantes por su actuación. Reyes incluso bromeó con Rodríguez y calificó su futbol como “futbol champagne”.

El América mostró su lado más unido

La escena permitió conocer otra parte de la victoria azulcrema. Perea apenas había ingresado al minuto 82 y seis minutos después consiguió el 3-1 definitivo. El festejo también mostró el reconocimiento de sus compañeros. El colombiano recibió abrazos y felicitaciones después de conseguir una presentación difícil de olvidar.

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Brian Rodríguez y Alan Cervantes protagonizaron otro momento

Otro de los momentos destacados ocurrió entre Brian Rodríguez y Alan Cervantes. El uruguayo reconoció el trabajo del mediocampista, quien tuvo una participación importante durante el encuentro ante Portland. Israel Reyes se sumó a la conversación con su comentario sobre el futbol que estaba mostrando Rodríguez.

Dos partidos, dos triunfos en @LeaguesCup... ¡VAMOS CON TODO POR EL TERCERO! 🦅🔜 pic.twitter.com/KlLiaQ3cWp — Club América (@ClubAmerica) August 10, 2026

Las imágenes contrastaron con las versiones que durante las últimas semanas hablaron de posibles problemas dentro del vestidor. Jugadores como Sebastián Cáceres y Vinicius Lima han rechazado que exista una crisis interna en el equipo.

América mantiene el paso perfecto

El ambiente mostrado después del partido llegó tras otra victoria para las Águilas. América derrotó 3-1 a Portland Timbers y consiguió seis puntos en sus dos primeros partidos de la Leagues Cup 2026. El equipo dirigido por Guillermo Almada también había derrotado 3-1 a San Diego FC en su debut.

|X: América

Ahora América tendrá que cerrar la primera fase frente a Austin FC. El encuentro está programado para el jueves 13 de agosto a las 18:30 horas, tiempo del centro de México, en el Q2 Stadium.

La celebración ante Portland dejó una imagen diferente a la que se puede observar durante los partidos. Los jugadores compartieron bromas, reconocimientos y abrazos después del triunfo. Para los aficionados, fue una muestra del ambiente positivo del América para esta temporada.

