Verbruggen se viste de héroe con una atajada imposible que mantiene vivo a Países Bajos
Bart Verbruggen evitó un gol cantado con una reacción sobrenatural bajo los tres palos, sosteniendo la ventaja de Países Bajos en un duelo intenso ante Suecia en La Copa Mundial de la FIFA 2026™.
Bart Verbruggen firmó una atajada espectacular, casi imposible, para evitar el empate de Suecia en un partido de máxima tensión. Su reacción felina mantuvo a flote a Países Bajos y desató la celebración de la afición en La Copa Mundial de la FIFA 2026™.