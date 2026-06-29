¡Atajadón espectacular! Países Bajos se salva del empate de Marruecos

¡Una atajada para el recuerdo! 🧤🔥 Países Bajos estuvo a centímetros de recibir un gol, pero su arquero apareció con una intervención espectacular para evitar la caída de su arco ante Marruecos. La jugada provocó la reacción de toda la afición y mantuvo la emoción al máximo en este intenso duelo de los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.