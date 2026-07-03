¡ATAJADA FANTASMAGÓRICA A MESSI! El arquero de Cabo Verde le roba un gol histórico
Cuando Lionel Messi parecía listo para devolverle la ventaja a Argentina, el guardameta de Cabo Verde realizó una intervención espectacular que dejó a todos con la boca abierta y mantuvo vivo el empate.
¡Una parada de otro planeta! Lionel Messi sacó un remate que llevaba sello de gol, pero el arquero de Cabo Verde reaccionó de manera extraordinaria para evitar el tanto del 10 argentino en un momento clave del partido.