Atlante vs Alebrijes de Oaxaca: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la Jornada 7 del Clausura 2026 de la Liga BBVA Expansión MX; marcador online

El Atlante afronta una tarde especial en Zacatepec, por la urgencia de sumar su primer triunfo del torneo. El conjunto azulgrana recibe a los Alebrijes de Oaxaca este sábado en el Estadio Agustín Coruco Díaz, sede adoptada de manera temporal para el año futbolístico 2025/2026.

El encuentro, correspondiente a la Jornada 7 del Clausura 2026 de la Liga de Expansión MX, se disputará a las 17:00 horas (tiempo del centro de México), con un Atlante que llega en el lugar 15 de la tabla general con apenas dos unidades, aunque con dos partidos pendientes ante Irapuato y Tapatío.

Por su parte, Alebrijes se presenta en la novena posición con siete puntos, tras empatar sin goles frente a Tlaxcala en la jornada anterior.

¿Dónde ver gratis y en línea el partido Atlante vs Alebrijes?

El partido podrá seguirse completamente en vivo a través de Azteca Deportes Network, además del sitio web oficial y la App de TV Azteca Deportes, que transmitirá por primera vez un encuentro del Atlante tras su incorporación.

Pronóstico del ATLANTE vs Alebrijes de la Jornada 7 del Clausura 2026

El equipo dirigido por Ricardo Carbajal buscará aprovechar la localía en la selva cañera. Se espera que Atlante mantenga su base titular con la experiencia de Christian Bermúdez en el mediocampo, encargado de generar opciones para atacantes como Deivoon Magaña o Arturo Sánchez, ante un rival que apostará por el orden defensivo y el contragolpe.