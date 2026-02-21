CONFIRMADO: El “Doctor” García tiene MEJORES números en el Atlético de Madrid que actual estrella colchonera

Pocos delanteros pueden presumir de haber dejado huella inmediata en el Atlético de Madrid, pero lo hecho por Luis García, en sus primeros años con el conjunto rojiblanco sigue marcando la pauta más de tres décadas después.

Durante su paso por el club, el atacante mexicano disputó 73 partidos oficiales y firmó 33 goles sumando todas las competiciones, con una producción que se concentró principalmente en LaLiga. A estos números se suman tres goles en la Recopa de Europa y participaciones tanto en Copa del Rey como en la Supercopa de España.

Su temporada debut del "Doctor" en 1992 fue especialmente destacada con los Colchoneros

García marcó 17 goles en liga, estableciendo en su momento el mejor inicio de un futbolista mexicano en el futbol español. Incluso, se presentó con un doblete ante el Tenerife en el Vicente Calderón, formando una ofensiva sólida junto al portugués Paulo Futre bajo la dirección técnica de Luis Aragonés.

Para la campaña 1993-1994, el delantero sumó 11 tantos en liga, en una etapa marcada por la inestabilidad institucional del club y constantes cambios en el banquillo, además de diferencias con la directiva encabezada por Jesús Gil, situación que derivó en su salida rumbo a la Real Sociedad.

Luis García con mejores números a comparación con Alexander Sørloth

Pese a su corta estancia, el “Doctor” mantuvo un promedio cercano a un gol cada dos partidos en Liga, una cifra sobresaliente para un debutante extranjero en aquella época. De hecho, sus 28 anotaciones en sus primeros 58 partidos de Liga superan los 26 goles que ha conseguido en el mismo número de encuentros el actual delantero del club, Alexander Sørloth.

Este registro coloca a Luis García dentro de un grupo selecto de atacantes que lograron un impacto inmediato con la camiseta rojiblanca, consolidando su legado como uno de los delanteros más efectivos en el arranque de su etapa con el Atlético de Madrid.