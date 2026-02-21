Atlante vs Alebrijes: ¿Dónde ver EN VIVO el partido de la Jornada 7 del Clausura 2026 de la Liga BBVA Expansión MX?

TV Azteca le da la bienvenida al conjunto de los Potros de Hierro del Atlante y este este sábado 21 de febrero transmitirá un duelo que promete espectáculo ante Alebrijes de Oaxaca, en partido correspondiente a la Jornada 7 de la Liga BBVA Expansión MX. El encuentro se disputará en el Estadio Agustín Coruco Díaz a las 17:00 horas y lo podrás ver EN VIVO y GRATIS a través nuestro sitio web y nuestras redes sociales.

¿Cómo llegan Atlante y Alebrijes para este encuentro?

Atlante llega con la misión de recuperar posiciones y reafirmar su papel como uno de los equipos más sólidos de la Liga BBVA Expansión MX. Los Potros de Hierro han mostrado un futbol dinámico y efectivo en las últimas temporadas, con una ofensiva que busca aprovechar cada oportunidad frente al arco rival. Por su parte, Alebrijes intentará sorprender y sumar puntos importantes en condición de visitante, apelando a su orden táctico y a la velocidad de sus atacantes.

El conjunto azulgrana no ha comenzado el Clausura 2026 como debería ser por us potencial ya que después de jugar cuatro partidos se ubica en la última posición de la tabla con dos puntos (2 empates y 2 derrotas) y este partido es la oportunidad de avanzar lugares para meterse a la Liguilla al terminar el torneo; mientras que Alebrijes tratará de sumar puntos y meterse en los ocho mejores, en este momento se posiciona en el noveno puesto con seis puntos en cinco encuentros jugados.

¿Dónde ver el partido EN VIVO?

La transmisión estará disponible a través de TV Azteca, y podrás seguir cada minuto del encuentro en nuestro sitio web y la APP, Facebook y YouTube de Azteca Deportes. De esta manera, los aficionados tendrán acceso directo a la cobertura completa, con análisis, comentarios y el ambiente único que caracteriza a la Expansión MX.