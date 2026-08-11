Atlante vs Toluca: Ver EN VIVO y GRATIS el partido de la jornada 4 por TV Azteca Deportes, del Apertura 2026
Atlante vuelve al Estadio Banorte, antes Azteca, y se mide vs Toluca, en uno de los duelos inaugurales de la jornada 4 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX
Llegó el día. Atlante se mide vs Toluca en uno de los partidos inaugurales de la jornada 4 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX. El partido marca el reinicio del torneo mexicano, luego de la Leagues Cup 2026. ¡Sigue el partido EN VIVO y GRATIS, a través de Azteca Deportes!