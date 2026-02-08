A lo Atlas, los Rojinegros rescatan el empate ante unos Pumas que siguen invictos en el Clausura 2026
Atlas enfrentó a Pumas en la fecha 5 del torneo, y con gol de cabeza de Capasso en los minutos finales, lograron igualar el marcador; los universitarios siguen sin agradar pero son invictos
El equipo de Atlas recibe en casa a los Pumas, en partido de la Jornada 5 de la Liga MX en la cancha del Estadio Jalisco, esta tarde de sábado 7 de febrero. Pumas va al partido de esta fecha con la consigna de sumar de tres puntos y olvidar el descalabro en Concachampions por goleada ante San Diego , en tanto que los rojinegros quieren defender su casa a toda cosata y encabezados por Diego Cocca ofrecerán un buen juego.
Lo que tienes que saber del partido Atlas vs Pumas
- Partido: Atlas vs Pumas
- Hora: 7:00 PM
- Estadio: Jalisco
- Transmisión: Plataformas y seguimientos minuto a minuto en aztecadeportes.com