¡Increíble! El objeto MÁS INESPERADO de Messi que Inter Miami pone en venta

A lo Atlas, los Rojinegros rescatan el empate ante unos Pumas que siguen invictos en el Clausura 2026

Atlas enfrentó a Pumas en la fecha 5 del torneo, y con gol de cabeza de Capasso en los minutos finales, lograron igualar el marcador; los universitarios siguen sin agradar pero son invictos

Liga BBVA MX Clausura 2026 Atlas vs Pumas UNAM
Mateo Garcia celebrates his goal 1-1 with Aldo Rocha of Atlas during the 5th round match between Atlas and Pumas UNAM as part of the Liga BBVA MX, Torneo Clausura 2026 at Jalisco Stadium, on February 07, 2026 in Guadalajara, Jalisco, Mexico. |Juan Carlos Ocampo/Juan Carlos Ocampo
Escrito por:  Rodrigo Ornelas Gutiérrez

El equipo de Atlas recibe en casa a los Pumas, en partido de la Jornada 5 de la Liga MX en la cancha del Estadio Jalisco, esta tarde de sábado 7 de febrero. Pumas va al partido de esta fecha con la consigna de sumar de tres puntos y olvidar el descalabro en Concachampions por goleada ante San Diego , en tanto que los rojinegros quieren defender su casa a toda cosata y encabezados por Diego Cocca ofrecerán un buen juego.

Lo que tienes que saber del partido Atlas vs Pumas

  • Partido: Atlas vs Pumas
  • Hora: 7:00 PM
  • Estadio: Jalisco
  • Transmisión: Plataformas y seguimientos minuto a minuto en aztecadeportes.com
