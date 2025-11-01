deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Fut Azteca
Liga MX
Nota

Atlas 0-0 Toluca: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado HOY sábado 1 de noviembre, partido de la Jornada 16 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX; marcador online y por internet en Día de Muertos

Sigue EN VIVO y GRATIS el resultado del partido de Atlas vs Toluca de la Jornada 16 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX hoy sábado 1 de noviembre

Atlas vs Toluca en vivo
Iván Vilchis
Liga MX
Compartir

Continua la actividad de la Jornada 16 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX y este sábado 1 de noviembre del 2025, el primer encuentro del día es el Atlas vs Toluca que se disputará en el estadio Jalisco en punto de las 17 horas tiempo del centro de México. Los detalles del partido los podrás seguir en vivo y gratis, a través de Azteca Deportes.

Te puede interesar: Cruz Azul vs Tigres: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la Jornada 17 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX Femenil

El juego es clave para ambos equipos. En el caso de Atlas, se encuentra en la pelea por un lugar en el Play In, se ubica en el lugar 13 con 16 puntos, una victoria lo subiría hasta el décimo lugar.

En el caso de los Diablos, se mantienen en la lucha por el primer lugar de la tabla. Se ubican en el segundo puesto con 33 puntos, por lo que necesitan ganar para retomar el primer puesto. Mohamed tendrá que hacer rotaciones en el equipo pues no contrará con Alexis Vega al salir lesionado en la jornada 15.

Atlas
Toluca FC
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!
Iván Vilchis

Autor / Redactor

Iván Vilchis

×
×