Atlas 0-0 Toluca: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado HOY sábado 1 de noviembre, partido de la Jornada 16 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX; marcador online y por internet en Día de Muertos

Continua la actividad de la Jornada 16 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX y este sábado 1 de noviembre del 2025, el primer encuentro del día es el Atlas vs Toluca que se disputará en el estadio Jalisco en punto de las 17 horas tiempo del centro de México. Los detalles del partido los podrás seguir en vivo y gratis, a través de Azteca Deportes.

El juego es clave para ambos equipos. En el caso de Atlas, se encuentra en la pelea por un lugar en el Play In, se ubica en el lugar 13 con 16 puntos, una victoria lo subiría hasta el décimo lugar.

En el caso de los Diablos, se mantienen en la lucha por el primer lugar de la tabla. Se ubican en el segundo puesto con 33 puntos, por lo que necesitan ganar para retomar el primer puesto. Mohamed tendrá que hacer rotaciones en el equipo pues no contrará con Alexis Vega al salir lesionado en la jornada 15.