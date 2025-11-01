deportes
Cruz Azul 2-0 Tigres: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la Jornada 17 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX Femenil

Tigres busca tomar el liderato de la tabla en la última jornada y necesita una victoria sobre Cruz Azul

Cruz Azul recibe a Tigres en la última Jornada de la Liga BBVA MX Femenil
Sebastian Cortés
Liga MX Femenil
Última jornada de la Liga BBVA MX Femenil y Tigres de la UANL se disputan el liderato general de la competencia que actualmente está en manos de Pachuca, pero necesitan al menos un punto para superar a las Tuzas, por lo que la victoria sobre Cruz Azul es fundamenta.

Tigres Femenil
Cruz Azul Femenil
