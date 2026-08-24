Atlas vs Xolos de Tijuana: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY lunes 24 de agosto, partido de la Jornada 4 de la Liga Femenil MX; marcador online
Duelo en la parte baja de la tabla entre las Rojinegras del Atlas y Xolos de Tijuana en la Liga Femenil MX
La actividad de la Liga Femenil MX continúa este lunes 24 de agosto con el enfrentamiento entre Atlas y Xolos de Tijuana que cerrará los encuentros de la Jornada 4 del torneo Apertura 2026 a disputarse en la cancha del Estadio Jalisco de Guadalajara.
Ambos equipos ya han sumado puntos, pero buscarán escapar de la parte baja del Grupo en donde se encuentran y alcanzar posiciones de Liguilla.
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