Atlas vs Xolos de Tijuana: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY lunes 24 de agosto, partido de la Jornada 4 de la Liga Femenil MX; marcador online

La actividad de la Liga Femenil MX continúa este lunes 24 de agosto con el enfrentamiento entre Atlas y Xolos de Tijuana que cerrará los encuentros de la Jornada 4 del torneo Apertura 2026 a disputarse en la cancha del Estadio Jalisco de Guadalajara.

Ambos equipos ya han sumado puntos, pero buscarán escapar de la parte baja del Grupo en donde se encuentran y alcanzar posiciones de Liguilla.

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