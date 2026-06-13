Francisco Fernández

Así fue el GOLAZO de Marruecos para abrir el marcador ante Brasil en su debut en el Mundial 2026: VIDEO
La Selección de Marruecos sorprendió al abrir el marcador ante Brasil en si debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026
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La Selección de Marruecos sorprendió al abrir el marcador ante Brasil en si debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026
La Selección sufrió un robo en pleno vuelo antes de disputar su partido del Mundial 2026
Este viernes se jugó la segunda fecha de la Copa Mundial de la FIFA 2026
Es una de las estrellas de este Mundial y reconoció que tiene un cariño especial por México
La Selección de Brasil debuta en la Copa Mundial de la FIFA 2026 ante la sorprendente Marruecos
Luego de cuatro partidos, cayo el primer autogol del Mundial 2026 en el encuentro entre Estados Unidos y Paraguay
Estados Unidos y Paraguay solo registran un enfrentamiento previo en Copas Mundiales
Este viernes debutó la Selección Nacional de Canadá y logró algo que no había podido en sus Mundiales anteriores
En Cruz Azul no tuvo los minutos que esperaba, pero hoy fue capitán de su selección en el Mundial 2026
Continúa la actividad de la Copa Mundial de la FIFA con el enfrentamiento entre Estados Unidos y Paraguay