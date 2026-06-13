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Francisco Fernández

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Egresado de la carrera de comunicación y periodismo con más de seis años de experiencia en medios deportivos nacionales e internacionales, redactando y cubriendo información de la Liga BBVA MX, MLS, las principales ligas de Europa, además de eventos de box y lucha libre. Actualmente contando historias para Azteca Deportes
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