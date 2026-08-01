CONFIRMADO: Los atletas mexicanos que participarán HOY sábado 1 de agosto en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026

La actividad de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 vivirá este sábado 1 de agosto una jornada de alto impacto para la delegación mexicana. Con atletas consolidados y nuevas promesas en acción, México busca mantener su hegemonía en el medallero regional.

La jornada matutina abre a las 10:00 horas con la exigente prueba de Triatlón, donde los triatletas aztecas desafiarán las altas temperaturas y la humedad del Caribe en las pruebas combinadas de natación, ciclismo y atletismo.

En punto de las 11:00 horas, el diamante encenderá pasiones cuando la Selección Mexicana de Beisbol brinque al terreno de juego para enfrentarse a Colombia. La novena tricolor saldrá al campo con el objetivo de asegurar un triunfo clave que consolide sus aspiraciones al podio centroamericano.

La elegancia y la técnica llegarán a las 12:00 horas en la fosa de Clavados. Figuras consolidadas y nuevos prospectos, saltarán desde las plataformas y trampolines en busca de ejecuciones perfectas para sumar preseas doradas a la causa nacional.

Mexicanos que entrarán en acción este sábado 1 de agosto en estos otros deportes:

Beisbol (México vs Colombia)

Basquetbol (México vs República Dominicana varonil)

Basquetbol 3x3 (México vs El Salvador femenil, México vs Guatemala varonil)

Boxeo (Femenil y varonil)

Ciclismo de ruta (Femenil)

Clavados (Varonil)

Ecuestre

Futbol (México vs República Dominicana varonil)

Balonmano (México vs Guatemala varonil)

Hockey sobre pasto (México vs Barbados femenil)

Ciclismo de montaña (Varonil y femenil)

Ráquetbol (Equipo femenil y varonil)

Vela (Femenil y varonil)

Patinaje (Femenil y varonil)

Natación (Femenil y varonil)

Tenis de mesa (Femenil y varonil)

Triatlón (Femenil y varonil)

Lucha libre (Femenil)

¿Dónde ver los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026?

No te pierdas de la actividad de los atletas mexicanos en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 a través de la señal de Azteca Deportes Network y de forma totalmente gratuita en las plataformas digitales y en el sitio web oficial de Azteca Deportes.

