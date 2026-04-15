¡Se las devolvieron! Atlético de Madrid se burla del Barcelona tras eliminarlo de Champions League

Este martes 14 de abril del 2026, el conjunto del Atlético de Madrid logró avanzar a las Semifinales de la UEFA Champions League al vencer al Barcelona por marcador global de 3-2. Tras el resultado, los colchoneros aprovecharon en las redes sociales para poder burlarse del equipo culé con diferentes memes, imágenes y publicaciones.

La primera burla que tiró el equipo del Cholo Simeone fue una serie de fotos de los futbolistas del club usando lentes claros, una tendencia que estuvo ayer en las redes sociales referentes al equipo culé pues Lamine Yamal cambió su foto de perfil por una de LeBron James de cuando logró ganar con los Cavs un título al remontar la serie ante los Golden State Warriors

Los seguidores interpretaron que su foto era buscando hacer una remontada en el juego de Champions y fueron los propios fans los que empezaron a hacer fotos de diferentes jugadores del Barcelona pero al quedar eliminados el Atlético aprovechó para burlarse de la tendencia.

Atlético se burla con otro meme

No fue la única publicación del Atlético de Madrid pues aprovechó para subir un video de un león persiguiendo a unos turistas pero siendo detenido para desenmascararlo y terminara apareciendo un perro.

Dame un grrr. pic.twitter.com/tErf1Hv6dr — Atlético de Madrid (@Atleti) April 14, 2026

Ya casi ya casi nuevamente los mejores memes cada año gracias Barcelona pic.twitter.com/qWJgWe8h82 — NICOLÁS 💙🐔 (@nickcdlm) April 14, 2026

Golito de Lookman. AURA. pic.twitter.com/V7lIfVMb4a — Atlético de Madrid (@Atleti) April 14, 2026

No fue el único meme pues los aficionados también se pusieron creativos para compartir diferentes burlas a los seguidores.