Atlético de Madrid gana el Derbi y termina con el paso perfecto del Real Madrid en LaLiga 2025/26

Se ha terminado el paso perfecto del Real Madrid en la Temporada 2025/26 de LaLiga de España. Durante el Derbi disputado en el Estadio Riyadh Air Metropolitano, el Atlético de Madrid impuso su localía y se hicieron de los tres puntos tras golear por 5-2 al equipo dirigido por Xabi Alonso.

Con doblete de Julián Álvarez sumado a los goles de Robin Le Normand, Alexander Sørloth y Antoine Griezmann, el Atleti goleó al Real Madrid en la Fecha 7. Por parte del cuadro Merengue, Kylian Mbappé y Arda Güler marcaron las anotaciones para descontar en la pizarra.

Se juega una edición más del Derbi de España. El Atlético de Madrid recibe al Real Madrid en la Fecha 7 de la Temporada 2025/26 de LaLiga.

Dirigidos por Diego Pablo Simeone, el cuadro ‘Colchonero’ viene de vencer al Rayo Vallecano en su partido anterior. Por su parte, la escuadra comandada por Xabi Alonso encara el compromiso tras haber derrotado al Levante, resultado con el que mantuvieron el paso perfecto y la cima de la clasificación con 18 puntos.