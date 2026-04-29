Atlético de Madrid 0-0 Arsenal: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de las semifinales de la UEFA Champions League 2026, marcador online

La capital española se viste de gala para recibir la ida de las semifinales de la UEFA Champions League 2026 entre el Atlético de Madrid y el Arsenal. Dos equipos que nunca han ganado la famosa 'Orejona' y que tratarán de meterse al duelo por el título en la edición de este año. Los locales dirigidos por Diego Simeone tratarán de sacar ventaja en casa y cerrar la llave en Londres de manera tranquila, mientras que, los pupilos de Mikel Arteta buscarán un buen resultado en patio ajeno y concretar su pase a la final en el Emirates.

Te puede interesar: Es capitán de la Selección Mexicana y aun así no tiene equipo para el Apertura 2026

¿A qué hora es Atlético de Madrid vs Arsenal?

El partido de ida de las semifinales de la Champions League 2026 entre Atlético de Madrid y Arsenal se juega hoy en el Estadio Metropolitano de Madrid. El encuentro arranca a las 13:00 tiempo del centro de México. Sigue aquí el marcador en tiempo real minuto a minuto.

¿Dónde seguir el Atlético de Madrid vs Arsenal en México?

El partido de Atlético de Madrid vs Arsenal se puede seguir aquí con toda la acción en tiempo real: goles, tarjetas, alineaciones y las jugadas clave al instante.