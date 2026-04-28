Es capitán de la Selección Mexicana y aun así no tiene equipo para el Apertura 2026

Mientras que se confirmaron las ausencias de peso en la lista de convocados de Javier Aguirre para la Copa Mundial de la FIFA 2026, resulta que el capitán de la Selección Mexicana Sub-20 todavía no tiene equipo confirmado para el Apertura 2026, pues no jugó en todo la fase regular del Clausura y apenas tuvo algunos encuentros en la Liga Expansión MX.

Así como se confirmó que Charly Rodríguez se pierde la Copa del Mundo, otros futbolistas de la Liga BBVA MX están en problemas y uno de ellos es Diego Ochoa. El defensa central no tiene lugar en los Bravos de Juárez y, técnicamente, debería reportarse con Chivas de cara al próximo campeonato. No obstante, parece que en el Guadalajara tampoco tendría chances.

Diego Ochoa con la Selección Mexicana Sub-20|@bebochoa / IG

El pésimo presente de Diego Ochoa, el capitán de la Selección Mexicana

El capitán de la Selección Mexicana Sub-20, Diego Ochoa, no tendría espacio ni en FC Juárez ni en Chivas de Guadalajara de cara al Apertura 2026. Pues ambos equipos están muy completos en su zaga central, por lo que debería buscar un nuevo destino de cara al próximo torneo de la Liga MX. Sin dudas esto es algo que sorprende porque es uno de los mejores prospectos del país.

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Según ESPN, el conjunto fronterizo no hará uso de la opción de compra por Diego Ochoa, por lo que el defensor de 21 años deberá regresar al “Rebaño Sagrado”, donde Gabriel Milito tiene el puesto muy bien cubierto. El capitán del Sub-20 disputó apenas 7 partidos y 434 minutos en su préstamo y su futuro es incierto.

🎉 ¡Feliz cumpleaños, Diego Ochoa!

Que este nuevo año venga lleno de éxitos, salud y grandes momentos dentro y fuera de la cancha. 💚🐎 pic.twitter.com/NboFldU0YH — FC Juárez (@fcjuarezoficial) April 20, 2026

Diego Ochoa ni siquiera jugó en Juárez en el Clausura 2026

Para aún más problemas, en el Clausura 2026 no jugó ni un minuto con los Bravos de Juárez, siendo relegado al equipo Sub-21. Así, de ser un prospecto que todos querían, Ochoa pasó a ser una moneda de cambio por la que nadie apuesta. Hay que ver si otro equipo lo quiere para el Apertura 2026, pero por el momento no parece nada sencillo.

