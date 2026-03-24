OFICIAL: El cuarto DT CESADO en el Clausura 2026 de la Liga BBVA MX

Ha caído otro entrenador en el Torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX. Luego de la Jornada 12, fecha en la que el Atlético de San Luis fue derrotado por León, el conjunto Potosino le dio las gracias a Guillermo Abascal, estratega español que no va a continuar al frente del equipo que actualmente se ubica en el lugar 15 de la tabla general.

"El Club informa que, de mutuo acuerdo, se ha llegado a un convenio con el Sr. Guillermo Abascal para dar por concluida de manera anticipada su etapa como Director Técnico de nuestro primer equipo varonil.

"Agradecemos a Guillermo y a su cuerpo técnico la entrega y el profesionalismo mostrados en todo momento durante su gestión al frente del equipo", señala el comunicado.

En la presente campaña y al frente del Atlético de San Luis, Guillermo Abascal tuvo un registro de tres victorias, dos empates y seis derrotas. Y es que cabe recordar, que el entrenador no estuvo presente en la Jornada 5 por una tarjeta roja, por lo que no vio el juego desde el banquillo tras una sanción de la Comisión Disciplinaria.

Desde su llegada al cuadro Potosino, el entrenador español tuvo una marca total de 32 partidos al frente del equipo, dejando una marca de ocho triunfos, tres empates y 17 juegos perdidos en la Liga BBVA MX. Mientras que en la Leagues Cup obtuvo dos victorias y una derrota.

Pese a los resultados adversos de Gullermo Abascal al frente del equipo, Joao Pedro Geraldino se ubica como líder de goleo del Torneo Clausura 2026 con un registro de 10 anotaciones. El delantero de 34 años de edad busca repetir el campeonato de goleo del certamen pasado.

Para la Jornada 13, misma que se va a disputar tras la pausa de actividad por la Fecha FIFA, el Atlético de San Luis va a visitar a Rayados de Monterrey el 4 de abril en la cancha del Estadio BBVA.