Atlético San Luis vs León: Ver EN VIVO y GRATIS, el resultado HOY sábado 21 de marzo, partido de la jornada 12 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX; marcador online, por internet y en línea | Presentado por Nissan

Compromiso entre dos clubes urgidos de puntos en este Torneo Clausura 2026, Atlético San Luis abre las puertas de su casa para recibir al Club León en partido correspondiente a la jornada 12 del presente certamen. De momento, el equipo rojiblanco es décimo tercero con 11 unidades, mientras que, La Fiera es décimo sexto con tan solo 10 puntos. Por ello, este cotejo es prácticamente una de las últimas llamadas para ambas entidades si quieren liguilla este semestre.

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