OFICIAL: Keylor Navas queda fuera de la convocatoria para los partidos del final de marzo 2026

La ausencia de Keylor Navas en la primera convocatoria de Fernando Batista con la selección de Costa Rica marca uno de los puntos más relevantes de la lista para la próxima Fecha FIFA. El guardameta, actualmente es figura de los Pumas en la Liga BBVA MX, no fue considerado.

El seleccionador argentino presentó su primera lista para los amistosos ante Jordania e Irán, en la que optó por integrar a futbolistas que militan tanto en el extranjero como en el torneo local, con una base que combina juventud y jugadores en proceso de consolidación. Batista explicó que el objetivo principal será observar a los convocados en cancha, en un periodo corto de trabajo.

Los encuentros se disputarán en Antalya, Turquía, los días 27 y 31 de marzo, en lo que representará el inicio del nuevo proceso del combinado costarricense. El plantel tendrá pocos entrenamientos previos, por lo que el enfoque estará en el reconocimiento entre el cuerpo técnico y los jugadores.

La ausencia de Navas se da en un contexto de reestructuración dentro del equipo nacional, tras la salida de Miguel Herrera, luego de que Costa Rica no lograra clasificar a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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La renovación y el gran momento de Keylor Navas con Pumas

Keylor Navas atraviesa un periodo de actividad constante con Pumas, equipo con el que recientemente extendió su contrato hasta 2027. Su participación en la Liga BBVA MX lo mantiene como uno de los jugadores con mayor relevancia en su posición dentro del club.

Mientras la selección de Costa Rica inicia un nuevo ciclo con futbolistas convocados para evaluación, el guardameta continúa enfocado en la competencia local con el conjunto universitario.