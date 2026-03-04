Atlético de San Luis vs Mazatlán: VER EN VIVO y GRATIS el resultado de la Jornada 9 del Clausura 2026; marcador online

Continuando con la Jornada 9 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX, Mazatlán se traslada a San Luis para enfrentar al equipo rojiblanco en el Estadio Alfonso Lastras en punto de las 9:00 PM.

Mazatlán y San Luis están en la segunda mitad de la tabla general de la Liga MX, pero justo en este punto del torneo una seguidilla de partidos sumando puntos puede ser la diferencia y apretar la segunda parte del certamen.

Así llegan San Luis y Santos para su partido de Jornada 9 de este 3 de marzo

Hoy 3 de marzo tanto Atlético San Luis como Santos chocan en duelo de fecha 9. Por los potosinos están en el sitio 14 del torneo con siete unidades, luego de haber triunfado en dos compromisos, y empatado en otro de sus juegos. Jugando ahora en casa hay una chance más de sumar puntos.

Enfrente tienen a Mazatlán que van en el sitio 16 con los mismos siete puntos, los mismos triunfos, empates y descalabros, por lo que este partido tiene mayor relevancia para poder brincar en la tabla general.

