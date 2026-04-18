Atlético de San Luis vs Pumas: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la Jornada 15 del Clausura 2026; marcador online | Presentado por Nissan

Pumas visita al Atlético de San Luis en la Jornada 15 del Torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX. Ya clasificados a la Liguilla de la presente campaña, el Club Universidad Nacional encara el partido fuera de casa tras haberle ganado a Mazatlán en la Fecha 14 del campeonato, resultado con el que registraron 27 puntos para colocarse en el cuarto puesto de la tabla general y asegurar su lugar en la Fase Final del certamen.

Del otro lado, el cuadro Potosino comandado por Raúl Chabrand llega al partido luego de haber empatado frente a Toluca en la Jornada 14. El equipo se ubica en el lugar 14 de la clasificación y aún aspira a alcanzar puestos de Liguilla, por lo que deberán sumar en casa para poder seguir soñando con alcanzar la Fase Final del campeonato.

Alineaciones Atlético de San Luis vs Pumas

Atlético de San Luis: Andrés Sánchez, Román Torres, Juan Ramirez, Aldo Cruz, Eduardo Águila, Roberto Meráz, Sebastien Salles-Lamonge, Oscar Macías, Sebastián Pérez Bouquet, Joao Pedro y Jesus Medina.

Pumas: Keylor Navas, Nathan Silva, Antonio Leone, Álvaro Angulo, Rodrigo López, Uriel Antuna, Alan Median, Adalberto Carrasquilla, Pedro Vite, Juninho y Robert Morales.

