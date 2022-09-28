Habrá una audiencia pública sobre el fichaje de Messi con el PSG

El Tribunal General de la Unión Europea (TUE), organismo que tiene su sede oficial en Luxemburgo, hará una audiencia pública el próximo 18 de octubre sobre el fichaje del delantero argentino Lionel Messi con el París Saint Germain, esto luego que un sector de socios del Barcelona denunciaran el traspaso de la Pulga a la Ligue 1.

Según SER Cataluña, en el programa 'Que t'hi jugues', se basó en unas declaraciones del abogado, Juan Branco, quien representa a los socios franceses del cuadro culé, pues denunciaron la ausencia de igualdad de condiciones por las diferencias entre los países en el tema de las regulaciones fiscales, el tope salarial y la realización del Fair Play financiero.

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El abogado que este grupo de inversionistas argumenta que el Tribunal General de la Unión Europea es el único organismo que puede forzar a la Comisión Europea a implementar un cambio en las reglas en el futbol continental, ya que "la UEFA no ha conseguido imponer una armonización", señaló.

Branco, también apuntó que dicha institución que si el TUE considera que se ha producido una infracción podría condenar tanto a Francia como a los beneficiarios de la operación, en este caso el PSG.

"Queremos sanear el fútbol profesional europeo. Sé que suena ambicioso, pero nos gustaría que Laporta y su junta se unieran a sus socios, que han hecho esta denuncia", hizo público el jurista.

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Messi y su polémica salida al PSG

El argentino,Leo Messi, tuvo que salir del conjunto del Barcelona, pues los blaugranas estaban sumidos en una crisis económica muy fuerte, esta situación provocó que la "Pulga" saliera del equipo y fichara con el París Saint Germain, fuentes en España, afirman que los culés estarían en condiciones de volver a tener en sus filas a su máxima figura.

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