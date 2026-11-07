Genoa vs Milán; la hora para VER EN VIVO a Johan Vásquez en la Jornada 11 de la Serie A

Este fin de semana se llevará a cabo el que es, probablemente, uno de los juegos más interesantes y llamativos para Johan Vásquez, defensor central mexicano que se dice listo para enfrentar el compromiso entre el Genoa y el Milán, mismo en donde seguramente será titular.

El Genoa tiene como objetivo principal salvarse del descenso de la mano de Johan Vásquez, quien es el líder y capitan de la zaga defensiva. El Milán, por su parte, desea recuperar el protagonismo perdido en los últimos años y qué mejor que haciéndolo en calidad de visitante.

¿Cómo llegan el Genoa y el Milán a este compromiso de la Serie A?

Después de un inicio de temporada por demás complicado en donde tuvo que lidiar con derrotas de forma consecutiva, las cuales lo llevaron a los últimos puestos de la tabla general, una buena racha de victorias hizo que el Genoa de Johan Vásquez finalmente dijera adiós a estos puestos.

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Y es que, después de 11 juegos disputados, el Genoa se mantiene en la zona media de la tabla general a unos puntos de los últimos puestos del descenso, motivo por el cual el mexicano, quien se ha mantenido como líder y referente del cuadro de Rossi, continúa con su objetivo de la salvación.

Del otro lado de la moneda se encuentra el Milán, equipo que ha tenido una irregularidad importante y que, desde la salida de Santiago Giménez, no ha encontrado un elemento a destacar en el eje de ataque, por lo que actualmente se encuentra lejos de los primeros lugares de la clasificación.

¿Cuándo y dónde ver a Johan Vásquez en el Genoa vs Milán?

Este es el momento idóneo para que el Genoa dé un nuevo golpe sobre la mesa y venza a uno de los equipos más importantes en la historia de la Serie A. Recuerda que Johan Vásquez volverá a la acción este domingo en punto de las 8 de la mañana, todo esto por Disney Plus.