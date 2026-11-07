Elche vs Betis; la hora para VER EN VIVO a Álvaro Fidalgo en la Jornada 12 de LaLiga

Este fin de semana se llevará a cabo la Jornada 12 correspondiente a la temporada 2026 - 2027 de LaLiga en España, misma que enfrentará al Real Betis Balompié del mexicano Álvaro Fidalgo contra el Elche, equipo en donde milita el técnico Martín Anselmi, ex de Cruz Azul.

Cabe mencionar que ambos elementos ya se conocen y, de hecho, se enfrentaron en el pasado dentro de la Liga BBVA MX cuando el argentino dirigía a La Máquina y el naturalizado mexicano formaba parte del América, por lo que existe cierta rivalidad entre ambas caras de la moneda.

¿Cómo llega el Betis de Álvaro Fidalgo a este duelo frente al Elche?

Después de un inicio de temporada que maravilló a más de un aficionado del conjunto verdiblanco, la realidad es que actualmente el Betis se mantiene entre los primeros puestos de la tabla general, aunque ya alejado del liderato que hasta el momento tiene el Barcelona de Lamine Yamal.

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Cabe decir que el Real Betis Balompié se encuentra disputando la edición 2026 - 2027 de la UEFA Champions League, por lo que en algún momento deberá decidirse entre buscar consolidarse a nivel continental o, bien, dar ese paso al frente dentro de la primera división española.

En cuanto a Álvaro Fidalgo, vale decir que el mexicano, quien tuvo participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026, se mantiene como suplente en el conjunto bético; sin embargo, poco a poco se ha ganado la confianza de su entrenador al grado de ser uno de los cambios habituales del club.

¿Cuándo, dónde y a qué hora ver el Elche vs Betis?

Será este domingo 8 de noviembre cuando el Elche de Martín Anselmi y el Real Betis de Álvaro Fidalgo se vean las caras en un duelo correspondiente a la Jornada 12 de LaLiga, el cual comenzará en punto de las 7 de la mañana para México. Recuerda que este partido podrás verlo a través de Sky Sports.