AZ Alkmaar vs Groningen; la hora para VER EN VIVO a Mateo Chávez en la Jornada 12 de la Eredivisie

Mateo Chávez, considerado uno de los jugadores mexicanos con mejor presente en el futbol de Europa, se dice listo para volver a la acción con el AZ Alkmaar, equipo que tendrá la oportunidad de sumar una victoria más cuando reciba en su cancha y ante su gente al Groningen.

Este juego forma parte de la Jornada 12 de la Eredivisie y es, sin duda, uno de los más interesantes de este fin de semana debido a lo que ambas instituciones se juegan en el campo, motivo por el cual vale decir que Mateo Chávez seguramente será titular con el AZ Alkmaar.

¿Cómo llega Mateo Chávez a este juego entre el AZ Alkmaar y el Groningen?

Después de una primera temporada de adaptación en donde estuvo más tiempo en el banquillo de suplentes, la realidad es que, para esta campaña, Mateo Chávez se ha vuelto uno de los titulares en la zona defensiva de su equipo, esto mediante su labor como lateral por izquierda.

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La participación de Mateo Chávez ha sido tan buena que el mexicano ya sabe lo que es anotar y asistir en la temporada actual con el AZ Alkmaar, un equipo que comenzó de manera espectacular la campaña al grado de ser líder de la Eredivisie durante algunas jornadas.

Tristemente para su causa, los últimos partidos han sido por demás complicados para el AZ, equipo que pasó del primer al quinto lugar en cuestión de un abrir y cerrar de ojos y que, ahora mismo, tiene como objetivo escalar lo mayor posible para obtener un pase a competiciones europeas de cara a la siguiente temporada.

¿Cuándo y dónde ver el juego entre el AZ Alkmaar y el Groningen?

El AZ Alkmaar de Mateo Chávez entiende que este duelo frente al Groningen es fundamental en sus aspiraciones de terminar la temporada entre los mejores puestos de la clasificación, por lo que debes saber que dicho partido está programado para este domingo a las 9:45 horas a través de Disney Plus.