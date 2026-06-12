¡AUTOGOL INCREÍBLE DE Damián Bobadilla! Estados Unidos pega primero y hace explotar el estadio ante Paraguay
Un momento de auténtica pesadilla para Paraguay. Damián Bobadilla terminó enviando el balón a su propia portería y desató la euforia total en las tribunas. Estados Unidos toma ventaja en un partido que comenzó con máxima intensidad en la Copa Mundial de la FIFA 2026.
¡Increíble inicio de partido! Damián Bobadilla protagonizó una jugada desafortunada al marcar en propia puerta, permitiendo que Estados Unidos tomara la ventaja de 1-0 sobre Paraguay en la Fase de Grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026.