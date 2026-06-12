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¡AUTOGOL INCREÍBLE DE Damián Bobadilla! Estados Unidos pega primero y hace explotar el estadio ante Paraguay

Un momento de auténtica pesadilla para Paraguay. Damián Bobadilla terminó enviando el balón a su propia portería y desató la euforia total en las tribunas. Estados Unidos toma ventaja en un partido que comenzó con máxima intensidad en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Por: Azteca Deportes

¡Increíble inicio de partido! Damián Bobadilla protagonizó una jugada desafortunada al marcar en propia puerta, permitiendo que Estados Unidos tomara la ventaja de 1-0 sobre Paraguay en la Fase de Grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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