¡AUTOGOL DE TIGRES| Tigres 1 - 1 Cruz Azul | Semifinal Vuelta | Apertura 2025
El partido dio un giro inesperado tras este autogol de Tigres, una jugada desafortunada que terminó siendo el empate para Cruz Azul 😱⚽. Cuando el encuentro parecía bajo control, el error defensivo sorprendió a todos y cambió por completo el rumbo del juego.
