La fiebre alrededor del gran estreno del Grand Theft Auto VI alcanzó niveles impensados, pues hasta la NBA se unió a dicha efervescencia en el mundo de los videojuegos. Desde hace unos días el Miami Heat anunció que el próximo miércoles el Kaseya Center se convertirá en una sucursal auténtica de Vice City. Esto se sabe de esta colaboración en vísperas del estreno del juego.

¿De qué trata la colaboración del Miami Heat y el Grand Theft Auto VI?

Esta franquicia de la NBA indicó que este miércoles Vice City tomará vida en su casa cuando reciban a los Bucks de Milwaukee. Esto sucederá con una adaptación total del recinto que se ha pintado con el rosa fosforescente característico de la esencia del nuevo lanzamiento de la saga de videojuegos que ha causado un revuelo total entre fanáticos.

Además, se lanzará una playera conmemorativa que será de única puesta. El Heat saltará a la duela con esa camiseta negra con rosa y blanco. La de los jugadores dirá Heat con esos colores, mientras que la playera conmemorativa tendrá el Vice City al frente, haciendo alusión a esa ciudad ficticia donde se desarrolla la historia de dicho videojuego.

Dicha situación trajo consigo una locura de comentarios alrededor de un equipo que pensó en asociarse con el Grand Theft Auto cuando vieron que su estadio salió en el tráiler del videojuego en 2023. Así, el Heat de Miami montará una noche al estilo de Vice City este miércoles en sus actividades de baloncesto, con una experiencia total para el público que asista a su arena para buscar su noveno triunfo de la campaña.

¿Cuándo sale el Grand Theft Auto VI?

Las ansias son mayúsculas a nivel mundial y justo esta colaboración llega con todo el impulso, pues el Grand Theft Auto VI se estrena (diferencias de horario dependiendo el país) el próximo 19 de noviembre de 2026. Entonces, la previa en el máximo nivel del baloncesto estadounidense recibe toda una expectativa para un título que lleva años esperándose. Por ello, el Miami Heat y la NBA dieron en el clavo con esta colaboración que incluye una playera conmemorativa que todo el mundo está buscando.