¡Estamos cada vez más cerca! Si ya descargaste el juego, seguro quieres saber todos los detalles para comenzar a jugar y que no te hagan spoiler de ningún tipo. Si no te quieres quedar atrás, toma en cuenta que en México GTA 6 se desbloqueará a las 12:00 de la medianoche del jueves 19 de noviembre de 2026, tanto en PlayStation 5 como en Xbox Series X|S. Esto quiere decir que desde el primer minuto de ese día podrás disfrutar uno de los videojuegos más esperados del año.

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¿A qué hora sale GTA 6 en México?

Rockstar Games anunció de manera oficial que el nuevo Grand Theft Auto VI será lanzado de manera oficial el jueves 19 de noviembre de 2026 a las 00:00 horas, es decir, justo a la media noche, tiempo del centro de México. Esto significa que durante los primeros minutos del jueves ya podrás estar disfrutando de uno de los juegos más esperados del año. Si ya tienes la versión digital reservada y descargada, podrías iniciar el juego en cuanto se habilite el acceso.

¿Cuánto espacio necesitas para descargar GTA 6?

Si aún no descargas el nuevo GTA 6, debes tomar en cuenta uno de los detalles más importantes. Se requieren hasta 212 GB de espacio disponible, dependiendo de la consola. Es por eso que te conviene revisar el almacenamiento con anticipación y liberar espacio si es necesario.

¿GTA 6 también estará disponible para PC?

Si tú eres un pc gamer, por el momento tendrás que esperar, pues por ahora, Rockstar Games solo anunció lanzamientos para PS5 y Xbox Series X|S. No hay una fecha oficial confirmada para PC.

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