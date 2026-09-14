Esta será la HORA EXACTA del lanzamiento del GTA VI en México

Comienza la cuenta regresiva para el que es, sin duda, el lanzamiento de uno de los videojuegos más importantes que habrá a lo largo del 2026 y de todo el Siglo XXI. El GTA VI finalmente ha llegado, por lo que es preciso que sepas absolutamente todos los detalles al respecto.

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Lo primero a tener en cuenta es que restan solo un par de meses para el lanzamiento oficial del GTA VI, el cual se hará oficial no solo en los Estados Unidos, sino en prácticamente todo el mundo. Ahora bien, ¿sabes a qué hora se realizará su lanzamiento en la República Mexicana?

¿A qué hora se lanzará el GTA VI en México?

En primera instancia, vale decir que el GTA VI saldrá a la luz pública el próximo 19 de noviembre del 2026. Muchos insiders manejaban la posibilidad de que Rockstar Games adelantara esta fecha debido a la filtración que se realizó en agosto; sin embargo, al final la fecha quedó como estaba pactada.

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¡Este es el precio FINAl de GTA VI!



PlayStation implementó un cambio histórico en su tienda digital de México: por primera vez, los juegos comienzan a mostrar sus precios directamente en pesos mexicanos.



Realizamos una comparativa de los precios de algunos juegos: pic.twitter.com/FOFyQex96b — 3DJuegos México (@3DJuegosLATAM) August 22, 2026

Otro punto a detallar es que la comunidad del GTA VI ha esperado 13 años por el lanzamiento de este videojuego, por lo que, principalmente en México, quienes cuentan con PlayStation 5 y la Xbox Series X | S se preguntan a partir de qué hora podrán disfrutar de este título.

Dicho lo anterior, es preciso decir que el GTA VI se liberará al interior de la República Mexicana a la medianoche del 19 de noviembre, por lo que a partir de ese momento podrás disfrutar de un juego que, según filtraciones, habría costado entre 1,500 y 3,000 millones de dólares en producción.

¿Cuándo comenzará la descarga anticipada del GTA VI?

De acuerdo con información de Rockstar Games, los jugadores que reserven las versiones digitales del GTA VI tendrán la oportunidad de iniciar la descarga anticipada una semana antes del gran estreno mundial; es decir, a partir del jueves 12 de noviembre del 2026.