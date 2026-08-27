Rockstar Games confirma EXCELENTE noticia rumbo al GTA VI; esto ocurre con su versión anterior

Comienza la cuenta regresiva para el lanzamiento del GTA VI, el cual se vislumbra como la última presentación de esta saga para Rockstar Games que saldrá a finales de noviembre de este año, concretando así uno de los momentos más esperados en la industria de los videojuegos.

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El GTA VI se ha convertido en uno de los estrenos más llamativos no solo de este año, sino de la última década. Y, en medio de esta presentación, Rockstar Games ha dado a conocer una espectacular noticia que guarda estrecha relación con el Grand Theft Auto V.

¿Qué noticia dio Rockstar Games que emociona al GTA VI?

Fue durante una llamada con distintos inversores realizada el pasado 7 de agosto que se dio a conocer que el Grand Theft Auto V alcanzó un nuevo récord comercial, esto después de haber superado las 230 millones de copias vendidas alrededor del mundo gracias a los resultados presentados por Take-Two.

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ROCKSTAR GAMES HAS OFFICIALLY COMMENTED ON THE LEAKS



GTA 6 WILL NOT BE DELAYED https://t.co/PULhAh0Yhg — GTA 6 NEWS (@GTAVInewz) August 26, 2026

Esta presentación fue encabezada por Strauss Zelnick, CEO de Take-Two Interactive que reveló que el GTA V, el predecesor del GTA VI, superó las 230 millones de unidades vendidas, hecho que ayudó a superar las expectativas planteadas en el videojuego en el pasado.

Cabe mencionar que, a 13 años desde su lanzamiento, el título promedia alrededor de 18 millones de copias vendidas por año, una cantidad que supera con creces el desempeño comercial de otros títulos y que hace de esta franquicia una de las más importantes en la historia de los videojuegos.

¿Qué significa esto para el lanzamiento del GTA VI?

Este aumento en las ventas podría deberse al hecho de que muchos usuarios buscan llegar de la mejor forma posible al lanzamiento del GTA VI, que saldrá a la venta el próximo 19 de noviembre y que, con estos números, espera ventas millonarias desde el primer día.