GTA VI, Zelda y los VIDEOJUEGOS más esperados para noviembre del 2026

Noviembre del 2026 está programado para ser uno de los meses más importantes en la industria de los videojuegos no solo de este año, sino de la última década, motivo por el cual luce interesante conocer qué títulos se estrenarán además del GTA VI y Zelda. ¿Estás listo?

Sin duda, el GTA VI se ha consolidado como uno de los estrenos más esperados en el mundo de los videojuegos, por lo que sus fanáticos ya cuentan los días para esta celebración. Sin embargo, junto al Grand Theft Auto existen otros títulos que prometen muchas horas de diversión para los usuarios.

¿Qué videojuegos, como el GTA VI, se estrenarán en noviembre del 2026?

La Leyenda de Zelda es, posiblemente, uno de los estrenos más interesantes de este mes. El mismo se lanzó el pasado 5 de noviembre y ha cumplido las expectativas hasta ahora, esto gracias a su participación en la Nintendo Switch 2, una de las consolas más populares de la actualidad.

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Marvel Guardianes de la Galaxia es otro de los estrenos que ya se llevó a cabo (el mismo 5 de noviembre) para la Switch 2 y que espera acaparar por completo las miradas de sus fans. Del mismo modo, esta consola tendrá la participación de Godzilla: Destros All Monsters Melee Remastered, el cual se lanzó el martes pasado.

También llegará Pikmin 4 el próximo 12 de noviembre a través de una edición mejorada respecto a las versiones anteriores. Se trata, entonces, de cuatro títulos que prometen muchas emociones entre quienes lo jueguen días antes del lanzamiento del GTA VI, el más esperado de todos estos.

¿Cuándo sale el GTA VI, para qué consolas y cuál será su costo?

Será el próximo jueves 19 de noviembre cuando Rockstar Games lance de manera oficial el GTA VI en México, Estados Unidos y gran parte del mundo a través de la PlayStation 5 y la Xbox Series X | S. Recuerda que su precio, al menos en la versión estándar, será de 79.99 dólares.